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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Канзаc Сити
Портленд - Канзаc Сити: обзор матча 28 февраля 2023
Портленд
28.02.2023, вторник, 06:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
6'
Х. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Канзаc Сити
Желтая карточка
Эвандер
89'
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
М. Лориа
80'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
80'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
74'
73'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
Б. Свит
71'
Замена
М. Ционис
️️️️
Э. Томми
70'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Я. Незгода
62'
Замена
С. Морено
️️️️
Й. Чара
33'
Желтая карточка
Д. Жупарич
26'
16'
Желтая карточка
Э. Томми
ГОЛ! 1:0!
Х. Москера
Пас отдал
Й. Чара
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
14
Расмуссен
18
МакГроу
29
Москера
13
Жупарич
21
Чара
10
Эвандер
19
Уильямсон
8
Чара
44
Лориа
11
Незгода
3-4-4
8
6
Володер
3
Фонтас
44
Свит
15
Эспиноза
54
27
Томми
22
11
1
20
Шаллой
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
10
Морено
10
Морено
8
Чара
11
Незгода
9
Фогаса
9
Фогаса
11
Незгода
44
Лориа
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
44
Лориа
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
44
Свит
14
Лайбольд
14
Лайбольд
44
Свит
27
Томми
10
Ционис
10
Ционис
27
Томми
Остались в запасе
Портленд
Канзаc Сити
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Портленд - Канзаc Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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