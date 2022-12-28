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    Ставрос Панайоту - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Ставрос
    Фамилия Панайоту
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1993 (29 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 1' - 90' Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    20.02.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    13.02.2023 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    06.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    30.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    22.01.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    07.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    03.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    28.12.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    30.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 2:1 Атромитос (Перистери)
    24.10.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    15.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.10.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    01.10.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    18.09.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
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