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Мариано Иско
Статистика
Мариано Иско - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1983 (43), Буэнос-Айрес
#22 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 1
20.05.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2 : 2
13.05.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2 : 1
06.05.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4 : 1
29.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
22.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кротоне
1 : 1
18.04.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 0
31.03.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2 : 3
25.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1 : 1
10.02.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 1
03.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 1
28.01.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
21.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
06.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
2 : 3
04.11.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 1
29.10.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
25.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5 : 0
21.10.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
2 : 2
15.10.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5 : 1
20.09.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0 : 2
16.09.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0 : 3
20.08.2017
Милан
71' - 90'
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