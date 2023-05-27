Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руй Пиреш - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1998 (28), Мирандела
#46 | Полузащитник
182 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пасуш де Феррейра
30
0
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 74'
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
55' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
22.04.2023
Порту
1' - 76'
40'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
08.04.2023
Фамаликан
1' - 60'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
01.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 57'
45'
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
1 : 1
18.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 66'
Португалия. Примейра, 24 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
11.03.2023
Санта-Клара
1' - 46'
45'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
2 : 1
06.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 79'
Португалия. Примейра, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
26.02.2023
Боавишта
1' - 74'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
31.01.2023
Жил Висенте
1' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 20 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
26.01.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 2
21.01.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
0 : 1
14.01.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
08.01.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 0
30.12.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 63'
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
4 : 0
05.11.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
1' - 83'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
2 : 1
22.10.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
31'
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
08.10.2022
Витория Гимараеш
1' - 51'
11'
Португалия. Примейра, 8 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.10.2022
Арука
1' - 90'
11'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 1
17.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
1' - 65'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
1 : 0
05.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 65'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 2
30.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
26.08.2022
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
1 : 0
08.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
32'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
5
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+