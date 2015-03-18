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    Денис Бухряков - статистика

    Защитник
    Имя Денис
    Отчество Иванович
    Фамилия Бухряков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1981 (41 год)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 9 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 4:3 Волга (Нижний Новгород)
    24.05.2015 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    03.05.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    25.04.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.04.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Томь (Томск)
    05.04.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    29.03.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    22.03.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    18.03.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.03.2015 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    22.11.2014 1' -44' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Енисей (Красноярск)
    18.11.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    14.11.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2014 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    02.11.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Балтика (Калининград)
    25.10.2014 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:3 Сибирь (Новосибирск)
    19.10.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    05.10.2014 1' -71' Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    35' 71'
    29.09.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Тосно (Тосно)
    20.09.2014 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    44'
    07.09.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    10.08.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    04.08.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    19.07.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    12.07.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    06.07.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
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