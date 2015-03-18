|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|9
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|4:3
|Волга (Нижний Новгород)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Томь (Томск)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|22.03.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|18.03.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|22.11.2014
|1' -44'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|18.11.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|14.11.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|08.11.2014
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|02.11.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|25.10.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:3
|Сибирь (Новосибирск)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|05.10.2014
|1' -71'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|35' 71'
|29.09.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Тосно (Тосно)
|20.09.2014
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|44'
|07.09.2014
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|04.08.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|19.07.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|12.07.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|06.07.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)