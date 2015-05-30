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Денис Бухряков
Статистика
Денис Бухряков - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1981 (45)
#17 | Защитник
189 см | 84 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
9
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
4 : 3
30.05.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1 : 0
24.05.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 3
03.05.2015
Сахалин
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Cибирь
1 : 0
25.04.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2 : 0
19.04.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Cибирь
1 : 1
12.04.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 2
05.04.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
1 : 1
29.03.2015
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
14.03.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
0 : 0
22.11.2014
Енисей
1' - 44'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
2 : 1
14.11.2014
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 0
08.11.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
2 : 0
02.11.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1 : 3
25.10.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 1
19.10.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
1' - 71'
35'
71'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
2 : 1
29.09.2014
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
1 : 1
20.09.2014
Cибирь
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2 : 0
07.09.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
0 : 2
10.08.2014
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
4 : 1
04.08.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 1
19.07.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 0
12.07.2014
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2 : 0
06.07.2014
Cибирь
Был в запасе
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