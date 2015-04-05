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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Cибирь
Сокол - Cибирь: обзор матча 05 апреля 2015
Сокол
05.04.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 2
Завершен
Cибирь
29'
М. Житнев
49'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Cибирь
90'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Дудолев
83'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Гладышев
80'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Житнев
77'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
А. Горбатюк
73'
Замена
А. Федоров
️️️️
М. Барановский
70'
59'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
А. Серасхов
️️️️
А. Яковлев
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Дудолев
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Оганесян
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Замена
А. Столяренко
️️️️
Д. Колодин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
66
Александр Дутов
(К)
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
(К)
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-2-3
16
Барановский
24
Трубило
8
Колодин
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
28
Оганесян
36
Яковлев
11
Дегтярев
9
Муллин
19
Бояров
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
5
Головатенко
4
Выходил
59
Иванов
18
Дудолев
37
Чеботару
9
Нагибин
6
Свежов
5
Гладышев
99
Житнев
36
Яковлев
2
Серасхов
2
Серасхов
36
Яковлев
16
Барановский
16
Федоров
16
Федоров
16
Барановский
8
Колодин
20
Столяренко
20
Столяренко
8
Колодин
28
Оганесян
88
Маркелов
88
Маркелов
28
Оганесян
5
Гладышев
44
Ларенц
44
Ларенц
5
Гладышев
9
Нагибин
32
Скороходов
32
Скороходов
9
Нагибин
18
Дудолев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
18
Дудолев
99
Житнев
7
Беляев
7
Беляев
99
Житнев
Остались в запасе
Сокол
Cибирь
2
Давид Хубаев
ЦП
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив
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