Майкл Блауэнштайнер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Блауэнштайнер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Блауэнштайнер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.09.2022
|86' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|46' 56'
|13.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)