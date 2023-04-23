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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия К
Аустрия - Аустрия К: обзор матча 23 апреля 2023
Аустрия
23.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия К
52'
А. Грубер
49'
К. Гезос
90+1'
К. Гезос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия К
90'
+4
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
С. Бонна
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Гезос
Желтая карточка
М. Польстер
90'
88'
Желтая карточка
К. Верницниг
84'
Желтая карточка
К. Гезос
Желтая карточка
А. Грубер
83'
Замена
Г. Тигль
️️️️
А. Грубер
83'
82'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Н. Биндер
68'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
S. Soto
67'
Замена
В. Демаку
️️️️
Э. Ирвинг
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Браунедер
66'
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Юкич
66'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Н. Доведан
66'
65'
Желтая карточка
Р. Бенателли
ГОЛ! 1:1!
А. Грубер
Пас отдал
Н. Доведан
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Гезос
Пас отдал
К. Верницниг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
7
Ромео Вучич
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
33
Флориан Ридер
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
3-2-3-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
46
Хандль
26
Ранфтль
23
Браунедер
43
Польстер
77
Юкич
30
Фишер
9
Грубер
14
Доведан
3-2-3-2
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
2
Бонна
6
Морейра
24
Верницниг
18
Ирвинг
11
Бенателли
13
Биндер
11
9
Грубер
39
Тигль
39
Тигль
9
Грубер
23
Браунедер
8
Холланд
8
Холланд
23
Браунедер
14
Доведан
70
Келеш
70
Келеш
14
Доведан
77
Юкич
7
Вучич
7
Вучич
77
Юкич
2
Бонна
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
2
Бонна
11
7
Яриц
7
Яриц
11
18
Ирвинг
6
Демаку
6
Демаку
18
Ирвинг
13
Биндер
7
7
13
Биндер
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия К
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Аустрия К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
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