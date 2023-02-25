Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 25 февраля 2023
Штурм
25.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия К
12'
Д. Аффенгрубер
14'
Д. Аффенгрубер (АГ)
55'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия К
90'
+2
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
Р. Бенателли
79'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
К. Гезос
Замена
И. Любич
️️️️
М. Саркария
66'
Замена
С. Инголич
️️️️
Ю. Газибегович
66'
62'
Замена
К. Верницниг
️️️️
В. Демаку
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Пинк
Пас отдал
С. Штрауди
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
46'
17'
Желтая карточка
С. Штрауди
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Аффенгрубер
ГОЛ! 1:0!
Д. Аффенгрубер
Пас отдал
М. Саркария
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
4-1-3-2
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
8
Гезос
33
Шумахер
6
Демаку
11
Бенателли
24
Цветко
44
Штрауди
13
Биндер
32
Пинк
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
70
Газибегович
25
Инголич
25
Инголич
70
Газибегович
11
Саркария
77
Любич
77
Любич
11
Саркария
8
Гезос
7
Яриц
7
Яриц
8
Гезос
6
Демаку
24
Верницниг
24
Верницниг
6
Демаку
11
Бенателли
18
Ирвинг
18
Ирвинг
11
Бенателли
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Штурм
Аустрия К
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+