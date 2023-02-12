Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия К
Аустрия - Аустрия К: обзор матча 12 февраля 2023
Аустрия
12.02.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия К
31'
Х. Табакович
50'
Х. Табакович
90+4'
Д. Келеш
79'
Т. Марер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия К
ГОЛ! 3:1!
Д. Келеш
90'
+4
Желтая карточка
Х. Табакович
90'
Желтая карточка
М. Балтакса
80'
Замена
Л. Мюль
️️️️
А. Юкич
80'
79'
ГОЛ! 2:1!
Т. Марер
75'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Э. Ирвинг
Замена
Д. Келеш
️️️️
Н. Доведан
72'
67'
Замена
В. Демаку
️️️️
К. Верницниг
67'
Замена
S. Soto
️️️️
Ф. Ридер
66'
Желтая карточка
С. Штрауди
ГОЛ! 2:0!
Х. Табакович
Пас отдал
А. Юкич
50'
46'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
С. Карвейна
44'
Желтая карточка
Э. Ирвинг
Желтая карточка
М. Польстер
35'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Н. Доведан
31'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Д. Фиц
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
11
Sebastian Soto
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрюхтль
3
Балтакса
46
Хандль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
43
Польстер
30
Фишер
77
Юкич
14
Доведан
36
Фиц
3-4-2-1
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
6
Морейра
24
Цветко
44
Штрауди
18
Ирвинг
24
Верницниг
30
Карвейна
33
Ридер
32
Пинк
77
Юкич
5
Мюль
5
Мюль
77
Юкич
14
Доведан
70
Келеш
70
Келеш
14
Доведан
36
Фиц
9
Табакович
9
Табакович
36
Фиц
30
Карвейна
7
Яриц
7
Яриц
30
Карвейна
24
Верницниг
6
Демаку
6
Демаку
24
Верницниг
33
Ридер
11
11
33
Ридер
18
Ирвинг
13
Биндер
13
Биндер
18
Ирвинг
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия К
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Аустрия К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Аустрия К
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+