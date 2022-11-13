Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Зальцбург
Аустрия К - Зальцбург: обзор матча 13 ноября 2022
Аустрия К
13.11.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
55'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Зальцбург
Желтая карточка
Н. Джорич
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Дедич
80'
Желтая карточка
Ф. Кен
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
79'
66'
Замена
И. Диарра
️️️️
М. Кьергор
66'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Н. Окафор
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Ридер
59'
Замена
С. Штрауди
️️️️
С. Карвейна
59'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Т. Шумахер
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
А. Дедич
Желтая карточка
Э. Ирвинг
50'
Желтая карточка
К. Гезос
36'
24'
Желтая карточка
Бернардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
8
Гезос
6
Морейра
5
Блауэнштайнер
24
Цветко
18
Ирвинг
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
4-2-1-3
16
Кен
13
Бернардо
31
Павлович
8
Вебер
37
Дедич
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Кьергор
30
Шешко
20
Адаму
19
Окафор
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
33
Шумахер
24
Верницниг
24
Верницниг
33
Шумахер
30
Карвейна
44
Штрауди
44
Штрауди
30
Карвейна
33
Ридер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
33
Ридер
14
Кьергор
5
Диарра
5
Диарра
14
Кьергор
19
Окафор
9
Шимич
9
Шимич
19
Окафор
Остались в запасе
Аустрия К
Зальцбург
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
Статистика матча Аустрия К - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
Новости команд
Все
Аустрия К
Зальцбург
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+