Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия К
Рапид - Аустрия К: обзор матча 09 апреля 2023
Рапид
09.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия К
4'
Г. Бургшталлер
70'
О. Штрунц
90+4'
Н. Кюн
60'
S. Soto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия К
ГОЛ! 3:1!
Н. Кюн
Пас отдал
Ф. Дрейф
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
К. Цветко
90'
+2
Желтая карточка
Т. Марер
Желтая карточка
Т. Шик
78'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Т. Шик
78'
77'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
К. Верницниг
77'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
О. Штрунц
73'
ГОЛ! 2:1!
О. Штрунц
Пас отдал
Г. Бургшталлер
70'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
69'
Замена
Н. Кюн
️️️️
П. Грайль
66'
Замена
А. Пейич
️️️️
Р. Кершбаум
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
S. Soto
Пас отдал
Н. Биндер
56'
Замена
S. Soto
️️️️
С. Карвейна
56'
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
В. Демаку
Желтая карточка
П. Грайль
55'
52'
Желтая карточка
Н. Виммер
45'
Желтая карточка
В. Демаку
Желтая карточка
Р. Кершбаум
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
13
Николас Биндер
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Николас Кюн
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
2-4-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
5
Морман
23
Ауэр
5
Кершбаум
28
Освальд
13
Шик
18
Груль
18
Грайль
17
Штрунц
9
Бургшталлер
3-1-3-2-1
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
6
Демаку
24
Цветко
11
Бенателли
24
Верницниг
30
Карвейна
33
Ридер
13
Биндер
13
Шик
30
Касиус
30
Касиус
13
Шик
5
Кершбаум
6
Пейич
6
Пейич
5
Кершбаум
18
Грайль
19
Кюн
19
Кюн
18
Грайль
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
17
Штрунц
9
Дрейф
9
Дрейф
17
Штрунц
24
Верницниг
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
24
Верницниг
6
Демаку
18
Ирвинг
18
Ирвинг
6
Демаку
33
Ридер
7
7
33
Ридер
30
Карвейна
11
11
30
Карвейна
Остались в запасе
Рапид
Аустрия К
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Аустрия К
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Аустрия К
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+