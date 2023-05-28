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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия К
Зальцбург - Аустрия К: обзор матча 28 мая 2023
Зальцбург
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия К
49'
Б. Шешко
62'
Ж. Адаму
74'
Ж. Адаму
10'
М. Морейра
37'
Э. Ирвинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия К
Замена
О. Глух
️️️️
С. Койта
87'
85'
Желтая карточка
F. MiesenbÃ¶ck
85'
Замена
Н. Виммер
️️️️
Т. Шумахер
84'
Замена
С. Карвейна
️️️️
Р. Бенателли
78'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Яриц
78'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Морейра
ГОЛ! 3:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
Б. Шешко
74'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
А. Форсон
62'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Ульмер
61'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шешко
Пас отдал
Ж. Адаму
49'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Д. Камери
46'
Замена
А. Форсон
️️️️
Н. Капалдо
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Ирвинг
Замена
Ф. Кен
️️️️
А. Вальке
34'
Желтая карточка
Д. Камери
20'
17'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
S. Soto
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Морейра
Пас отдал
Э. Ирвинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
70
Дижон Камери
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
16
Филипп Кен
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
4-2-2-2
33
Вальке
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
13
Зайвальд
24
Капалдо
14
Кьергор
70
Камери
20
Койта
30
Шешко
3-2-4-1
13
Менцель
6
Морейра
31
Марер
8
Гезос
5
Блауэнштайнер
33
Шумахер
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Цветко
7
Яриц
11
33
Вальке
16
Кен
16
Кен
33
Вальке
17
Ульмер
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Ульмер
24
Капалдо
17
Форсон
17
Форсон
24
Капалдо
20
Койта
10
Глух
10
Глух
20
Койта
70
Камери
20
Адаму
20
Адаму
70
Камери
33
Шумахер
37
Виммер
37
Виммер
33
Шумахер
6
Морейра
24
Верницниг
24
Верницниг
6
Морейра
11
7
7
11
11
Бенателли
30
Карвейна
30
Карвейна
11
Бенателли
7
Яриц
9
Арвейлер
9
Арвейлер
7
Яриц
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия К
1
Адам Стейскал
ВР
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
Статистика матча Зальцбург - Аустрия К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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