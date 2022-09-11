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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Штурм
Аустрия К - Штурм: обзор матча 11 сентября 2022
Аустрия К
11.09.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
68'
И. Любич
90+4'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Штурм
90'
+5
Желтая карточка
Э. Эмега
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Э. Эмега
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
С. Карвейна
86'
84'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
Замена
Т. Шумахер
️️️️
М. Морейра
81'
76'
Замена
А. Боркович
️️️️
М. Саркария
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
К. Цветко
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
И. Любич
61'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
61'
Замена
В. Бевинг
️️️️
А. Прасс
47'
Желтая карточка
А. Прасс
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
46'
Замена
К. Гезос
️️️️
Р. Бенателли
46'
46'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Айети
Желтая карточка
Н. Виммер
45'
27'
Желтая карточка
С. Хирлендер
12'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-3-2-2
13
Менцель
6
Морейра
31
Марер
37
Виммер
24
Верницниг
24
Цветко
11
Бенателли
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
18
Ирвинг
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
25
Инголич
44
Данте
25
Хирлендер
14
Хорват
22
Прасс
11
Саркария
9
Айети
6
Морейра
33
Шумахер
33
Шумахер
6
Морейра
11
Бенателли
8
Гезос
8
Гезос
11
Бенателли
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
24
Цветко
9
Арвейлер
9
Арвейлер
24
Цветко
30
Карвейна
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
30
Карвейна
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
11
Саркария
6
Боркович
6
Боркович
11
Саркария
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Бевинг
11
Бевинг
22
Прасс
9
Айети
22
Эмега
22
Эмега
9
Айети
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Весел Демаку
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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