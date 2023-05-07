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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - ЛАСК
Аустрия К - ЛАСК: обзор матча 07 мая 2023
Аустрия К
07.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
25'
Э. Ирвинг (П)
66'
И. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - ЛАСК
90'
+4
Вторая желтая
Р. Жуль
90'
+4
Желтая карточка
Р. Жуль
89'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
К. Накамура
Замена
С. Бонна
️️️️
В. Демаку
82'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
S. Soto
82'
Желтая карточка
Н. Виммер
77'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
К. Верницниг
74'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
К. Гезос
73'
68'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Мустафа
59'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
59'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
Замена
М. Морейра
️️️️
Э. Ирвинг
55'
41'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Ирвинг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
4-1-4-1
13
Менцель
33
Шумахер
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
6
Демаку
11
Бенателли
24
Цветко
24
Верницниг
18
Ирвинг
11
3-2-3-2
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
30
Стойкович
36
Реннер
34
Михорль
8
Усор
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
32
Жуль
18
Ирвинг
6
Морейра
6
Морейра
18
Ирвинг
24
Верницниг
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
24
Верницниг
6
Демаку
2
Бонна
2
Бонна
6
Демаку
11
7
Яриц
7
Яриц
11
8
Гезос
7
7
8
Гезос
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
11
Накамура
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Накамура
Остались в запасе
Аустрия К
ЛАСК
1
Marco Knaller
ВР
30
Синан Карвейна
ПВ
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
30
Синан Карвейна
ПВ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия К - ЛАСК
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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