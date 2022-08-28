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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия
Аустрия К - Аустрия: обзор матча 28 августа 2022
Аустрия К
28.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Аустрия
3'
М. Пинк
46'
Ф. Ридер
86'
Э. Ирвинг (П)
45+4'
М. Браунедер
53'
Р. Ранфтль
76'
Д. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия
90'
+2
Желтая карточка
Г. Тигль
89'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Э. Ирвинг
86'
Замена
Н. Джорич
️️️️
Т. Шумахер
83'
Желтая карточка
Ф. Ридер
79'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
К. Гезос
77'
77'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Д. Фиц
76'
ГОЛ! 2:3!
Д. Келеш
Пас отдал
Г. Тигль
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
А. Грубер
70'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Фишер
Замена
М. Морейра
️️️️
С. Карвейна
70'
61'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Р. Вучич
Желтая карточка
М. Блауэнштайнер
56'
53'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ранфтль
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ридер
Пас отдал
М. Блауэнштайнер
46'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
К. Верницниг
46'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Пинк
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Браунедер
Пас отдал
Д. Фиц
Желтая карточка
М. Пинк
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Пинк
Пас отдал
С. Карвейна
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Moritz Berg
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
4-2-2-2
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
8
Гезос
31
Марер
24
Верницниг
24
Цветко
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
18
Ирвинг
3-3-2-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
12
Куметио
4
Мартинс
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
7
Вучич
9
Грубер
30
Карвейна
6
Морейра
6
Морейра
30
Карвейна
33
Шумахер
4
Джорич
4
Джорич
33
Шумахер
8
Гезос
11
Бенателли
11
Бенателли
8
Гезос
32
Пинк
9
Арвейлер
9
Арвейлер
32
Пинк
24
Верницниг
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
24
Верницниг
9
Грубер
39
Тигль
39
Тигль
9
Грубер
30
Фишер
8
Холланд
8
Холланд
30
Фишер
36
Фиц
7
Джуричин
7
Джуричин
36
Фиц
7
Вучич
70
Келеш
70
Келеш
7
Вучич
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия
1
Marco Knaller
ВР
18
Moritz Berg
ЦП
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
18
Moritz Berg
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия К - Аустрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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