Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Штурм
Аустрия К - Штурм: обзор матча 16 апреля 2023
Аустрия К
16.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
63'
Т. Хорват
90+6'
Ю. Газибегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Штурм
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Ю. Газибегович
Пас отдал
М. Саркария
90'
Желтая карточка
С. Хирлендер
89'
Замена
Г. Вютрих
️️️️
Т. Хорват
89'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Э. Эмега
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
М. Морейра
82'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
В. Демаку
81'
80'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
О. Китеишвили
75'
Желтая карточка
Э. Эмега
70'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Айети
70'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
С. Инголич
Замена
К. Верницниг
️️️️
С. Бонна
70'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Ирвинг
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хорват
Пас отдал
А. Прасс
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
S. Soto
63'
57'
Пенальти не реализован!
О. Китеишвили
54'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
53'
Желтая карточка
А. Айети
31'
Желтая карточка
О. Китеишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
3-3-2-2
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
6
Морейра
6
Демаку
2
Бонна
11
Бенателли
18
Ирвинг
11
13
Биндер
3-2-3-2
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
44
Данте
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Прасс
9
Айети
22
Эмега
18
Ирвинг
33
Ридер
33
Ридер
18
Ирвинг
6
Морейра
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
6
Морейра
6
Демаку
7
Яриц
7
Яриц
6
Демаку
2
Бонна
24
Верницниг
24
Верницниг
2
Бонна
11
9
Арвейлер
9
Арвейлер
11
14
Хорват
5
Вютрих
5
Вютрих
14
Хорват
25
Инголич
70
Газибегович
70
Газибегович
25
Инголич
8
Китеишвили
25
Хирлендер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
9
Айети
11
Саркария
11
Саркария
9
Айети
22
Эмега
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
1
Marco Knaller
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
Новости команд
Все
Аустрия К
Штурм
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+