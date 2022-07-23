Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия К
ЛАСК - Аустрия К: обзор матча 23 июля 2022
ЛАСК
23.07.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия К
14'
К. Накамура
28'
Т. Гойгингер
90'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия К
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Пинк
Замена
М. Поцман
️️️️
К. Накамура
83'
Красная карточка
П. Михорль
80'
79'
Замена
К. Гезос
️️️️
С. Штрауди
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
76'
Замена
С. Хорват
️️️️
Х. Хонг
61'
Желтая карточка
Р. Реннер
57'
57'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Ф. Яриц
56'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Э. Ирвинг
55'
Желтая карточка
Ф. Яриц
44'
Желтая карточка
Т. Марер
36'
Желтая карточка
С. Карвейна
ГОЛ! 2:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
Ф. Стойкович
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
27
Марин Любичич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
30
Синан Карвейна
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Аустрия К
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
4
Цирайс
32
Йовичич
20
Хонг
34
Михорль
36
Реннер
11
Накамура
36
Гойгингер
27
Любичич
4-3-3
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
7
Яриц
6
Морейра
24
Верницниг
44
Штрауди
24
Цветко
30
Карвейна
18
Ирвинг
32
Пинк
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
20
Хонг
30
Хорват
30
Хорват
20
Хонг
11
Накамура
19
Поцман
19
Поцман
11
Накамура
7
Яриц
33
Ридер
33
Ридер
7
Яриц
44
Штрауди
8
Гезос
8
Гезос
44
Штрауди
18
Ирвинг
9
Арвейлер
9
Арвейлер
18
Ирвинг
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия К
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Остались в запасе
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Аустрия К
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Аустрия К
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+