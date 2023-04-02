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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Зальцбург
Аустрия К - Зальцбург: обзор матча 02 апреля 2023
Аустрия К
02.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Зальцбург
16'
О. Глух
63'
Б. Шешко (П)
69'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Зальцбург
81'
Замена
К. Конате
️️️️
О. Глух
76'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Ульмер
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Н. Биндер
74'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
К. Верницниг
74'
Желтая карточка
К. Гезос
73'
69'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Адаму
Пас отдал
А. Ульмер
67'
Желтая карточка
Н. Капалдо
65'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
С. Койта
65'
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Гурна
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Шешко
Желтая карточка
Ф. Менцель
62'
52'
Желтая карточка
Л. Гурна
Желтая карточка
К. Верницниг
49'
Замена
S. Soto
️️️️
Ф. Яриц
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Глух
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
11
Sebastian Soto
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
17
Аманква Форсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
4-1-4-1
13
Менцель
33
Шумахер
8
Гезос
37
Виммер
5
Блауэнштайнер
6
Демаку
7
Яриц
24
Верницниг
11
Бенателли
24
Цветко
13
Биндер
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
20
Койта
30
Шешко
24
Верницниг
7
7
24
Верницниг
7
Яриц
11
11
7
Яриц
13
Биндер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
13
Биндер
17
Ульмер
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Ульмер
29
Гурна
17
Форсон
17
Форсон
29
Гурна
20
Койта
20
Адаму
20
Адаму
20
Койта
10
Глух
19
Конате
19
Конате
10
Глух
Остались в запасе
Аустрия К
Зальцбург
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
30
Синан Карвейна
ПВ
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
30
Синан Карвейна
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
Статистика матча Аустрия К - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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