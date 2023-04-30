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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия К
ЛАСК - Аустрия К: обзор матча 30 апреля 2023
ЛАСК
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Аустрия К
52'
Ф. Цирайс
71'
Р. Жуль
77'
Р. Жуль
86'
Ф. Флеккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия К
ГОЛ! 4:0!
Ф. Флеккер
Пас отдал
Т. Гойгингер
86'
84'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
Ф. Яриц
84'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Т. Шумахер
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
К. Накамура
83'
Замена
М. Таловеров
️️️️
С. Хорват
83'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Р. Жуль
82'
ГОЛ! 3:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Ф. Флеккер
77'
ГОЛ! 2:0!
Р. Жуль
Пас отдал
С. Хорват
71'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
67'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
67'
62'
Замена
В. Демаку
️️️️
К. Цветко
62'
Замена
К. Верницниг
️️️️
К. Гезос
55'
Замена
S. Soto
️️️️
С. Бонна
ГОЛ! 1:0!
Ф. Цирайс
Пас отдал
П. Михорль
52'
Желтая карточка
К. Накамура
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
3-2-3-2
26
Лаваль
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
8
Усор
27
Любичич
32
Жуль
3-2-3-1
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
31
Марер
2
Бонна
6
Морейра
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Цветко
13
Биндер
30
Хорват
40
Таловеров
40
Таловеров
30
Хорват
32
Жуль
32
Йовичич
32
Йовичич
32
Жуль
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
11
Накамура
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Накамура
Яриц
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
Яриц
7
Яриц
7
Яриц
24
Цветко
6
Демаку
6
Демаку
24
Цветко
33
Шумахер
7
7
33
Шумахер
8
Гезос
24
Верницниг
24
Верницниг
8
Гезос
2
Бонна
11
11
2
Бонна
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия К
1
Лукас Юнгвирт
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Marco Knaller
ВР
Остались в запасе
1
Лукас Юнгвирт
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Аустрия К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
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