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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - ЛАСК
Аустрия К - ЛАСК: обзор матча 15 октября 2022
Аустрия К
15.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
ЛАСК
63'
Й. Арвейлер
15'
М. Любичич
72'
М. Любичич
78'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - ЛАСК
85'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
М. Любичич
Желтая карточка
К. Верницниг
82'
Желтая карточка
Р. Бенателли
80'
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
80'
78'
ГОЛ! 1:3!
К. Накамура
Пас отдал
П. Михорль
76'
Желтая карточка
А. Кечкеш
Замена
Р. Бенателли
️️️️
К. Гезос
75'
75'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Любичич
Пас отдал
Р. Жуль
Желтая карточка
Э. Ирвинг
64'
ГОЛ! 1:1!
Й. Арвейлер
Пас отдал
К. Цветко
63'
61'
Замена
Р. Жуль
️️️️
С. Хорват
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Ридер
61'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Карвейна
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Любичич
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-3-2-1
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
8
Гезос
31
Марер
24
Верницниг
24
Цветко
18
Ирвинг
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
3-1-2-2-2
30
Шлагер
30
Стойкович
5
Кечкеш
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
30
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
30
Карвейна
8
Гезос
11
Бенателли
11
Бенателли
8
Гезос
33
Ридер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
33
Ридер
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
30
Хорват
32
Жуль
32
Жуль
30
Хорват
27
Любичич
9
Кулурис
9
Кулурис
27
Любичич
Остались в запасе
Аустрия К
ЛАСК
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия К - ЛАСК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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