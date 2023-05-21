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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия
Аустрия К - Аустрия: обзор матча 21 мая 2023
Аустрия К
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
90+2'
Ф. Яриц
79'
А. Юкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лейднер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Яриц
Пас отдал
Т. Марер
90'
+2
Замена
С. Бонна
️️️️
М. Морейра
84'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Э. Ирвинг
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Юкич
Пас отдал
М. Браунедер
Замена
С. Штрауди
️️️️
М. Блауэнштайнер
73'
73'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Фиц
Замена
Ф. Яриц
️️️️
S. Soto
66'
64'
Замена
А. Юкич
️️️️
А. Грубер
Замена
К. Верницниг
️️️️
В. Демаку
46'
45'
Желтая карточка
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
3-3-2-1
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
31
Марер
6
Морейра
6
Демаку
5
Блауэнштайнер
18
Ирвинг
24
Цветко
11
4-1-1-2-2
1
Фрюхтль
4
Мартинс
40
Мейсль
5
Мюль
16
Лейднер
8
Холланд
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
9
Табакович
6
Морейра
2
Бонна
2
Бонна
6
Морейра
11
7
Яриц
7
Яриц
11
6
Демаку
24
Верницниг
24
Верницниг
6
Демаку
18
Ирвинг
7
7
18
Ирвинг
5
Блауэнштайнер
44
Штрауди
44
Штрауди
5
Блауэнштайнер
36
Фиц
23
Браунедер
23
Браунедер
36
Фиц
9
Грубер
77
Юкич
77
Юкич
9
Грубер
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия
1
Marco Knaller
ВР
30
Синан Карвейна
ПВ
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
30
Синан Карвейна
ПВ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия К - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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