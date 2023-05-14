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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 14 мая 2023
Штурм
14.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
4 : 1
Завершен
Аустрия К
6'
Д. Шнегг
8'
М. Саркария
60'
М. Саркария (П)
70'
Д. Аффенгрубер
14'
М. Блауэнштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия К
84'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
К. Цветко
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
84'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Б. Силва Тейшейра
83'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Д. Аффенгрубер
83'
73'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Блауэнштайнер
73'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Э. Ирвинг
ГОЛ! 4:1!
Д. Аффенгрубер
70'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Т. Хорват
70'
Пенальти не реализован!
Б. Силва Тейшейра
69'
63'
Желтая карточка
К. Гезос
60'
Желтая карточка
Р. Бенателли
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Саркария
60'
56'
Замена
М. Морейра
️️️️
В. Демаку
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
29'
14'
ГОЛ! 2:1!
М. Блауэнштайнер
Пас отдал
Э. Ирвинг
ГОЛ! 2:0!
М. Саркария
Пас отдал
А. Прасс
8'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шнегг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
3-2-3-2
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
3-3-3-1
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
8
Гезос
5
Блауэнштайнер
6
Демаку
33
Шумахер
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Цветко
11
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
22
Аффенгрубер
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
70
Силва Тейшейра
89
Яншер
89
Яншер
70
Силва Тейшейра
14
Хорват
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Хорват
6
Демаку
6
Морейра
6
Морейра
6
Демаку
18
Ирвинг
7
Яриц
7
Яриц
18
Ирвинг
5
Блауэнштайнер
24
Верницниг
24
Верницниг
5
Блауэнштайнер
24
Цветко
7
7
24
Цветко
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
30
Синан Карвейна
ПВ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
30
Синан Карвейна
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
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