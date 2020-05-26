Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Али Каан Гюнерен - статистика

Завершил карьеру
8 апреля 2000 (26)
#23 | Полузащитник
183 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анкарагюджю
33
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
64' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
2 : 0
19.04.2024
Анкарагюджю
1' - 58'
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.04.2024
Газиантеп
1' - 82'
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 1
02.04.2024
Анкарагюджю
1' - 87'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
2 : 1
16.03.2024
Истанбул Башакшехир
71' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
46' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
1 : 1
02.03.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 2
24.02.2024
Анкарагюджю
71' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Анкарагюджю
0 : 3
18.02.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
1' - 81'
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
1' - 87'
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
24'
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Анкарагюджю
0 : 1
06.01.2024
Трабзонспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Анкарагюджю
0 : 0
21.12.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Анкарагюджю
1 : 1
11.12.2023
Ризеспор
1' - 90'
14'
Турция. Суперлига, 14 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.12.2023
Бешикташ
1' - 82'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
1' - 80'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 3
05.11.2023
Анкарагюджю
74' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Анкарагюджю
3 : 0
07.10.2023
Кайсериспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 0
30.09.2023
Анкарагюджю
1' - 46'
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
46' - 90'
59'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
1 : 3
18.09.2023
Анкарагюджю
87' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Анкарагюджю
0 : 1
03.09.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Анкарагюджю
1 : 1
21.08.2023
Адана Демирспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
3 : 2
12.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
4
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
5
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
7
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+