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Испания. Сегунда
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Жирона
Рикард Артеро
Статистика
€ 200 тыс
Рикард Артеро - статистика
Жирона
5 февраля 2003 (23)
#36 | Полузащитник
181 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
23.05.2023
Жирона
34' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 2
20.05.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2023
Жирона
71' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Жирона
2 : 0
04.05.2023
Мальорка
60' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 2
01.05.2023
Жирона
90' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
4 : 2
25.04.2023
Реал
90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
2 : 0
16.04.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
0 : 0
10.04.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.04.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 2
18.03.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 1
13.03.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 2
04.03.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2 : 3
26.02.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Жирона
6 : 2
17.02.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2 : 0
10.02.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Жирона
1 : 0
05.02.2023
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
1 : 2
08.11.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Жирона
2 : 1
04.11.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1 : 1
30.10.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
2 : 1
18.09.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Жирона
2 : 1
09.09.2022
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
1 : 1
03.09.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
0 : 1
26.08.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
3 : 1
22.08.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
14.08.2022
Жирона
Был в запасе
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