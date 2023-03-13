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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетико
Жирона - Атлетико: обзор матча 13 марта 2023
Жирона
13.03.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90+4'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Атлетико
Желтая карточка
К. Стуани
90'
+12
90'
+9
Желтая карточка
Р. Де Пауль
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Замена
Т. Вилья
️️️️
В. Цыганков
87'
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
А. Гарсия
87'
81'
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
77'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
75'
Замена
И. Мартин
️️️️
О. Ромеу
75'
66'
Желтая карточка
С. Савич
Замена
В. Фернандес
️️️️
Б. Гарсия
65'
62'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
62'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
62'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
58'
Желтая карточка
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
14
Буэно
22
Мартинес
5
Лопес
21
Ромеу
24
Гарсия
11
Цыганков
10
Гарсия
17
Рикельме
11
Кастелланос
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
18
Лемар
10
Карраско
7
Гризманн
10
Депай
24
Гарсия
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
24
Гарсия
21
Ромеу
23
Мартин
23
Мартин
21
Ромеу
11
Цыганков
19
Вилья
19
Вилья
11
Цыганков
10
Гарсия
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Гарсия
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Иво Грбич
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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