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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Жирона
Мальорка - Жирона: обзор матча 03 сентября 2022
Мальорка
03.09.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
87'
А. Раильо
90'
С. Саис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Жирона
90'
+3
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
М. Гутьеррес
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
Р. Батталья
90'
+2
Желтая карточка
Х. Копете
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Саис
ГОЛ! 1:0!
А. Раильо
Пас отдал
Л. Кан Ин
87'
79'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Р. Рикельме
79'
Замена
С. Саис
️️️️
В. Кастелланос
Замена
Абдон
️️️️
Д. Родригес
73'
65'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Рейньер
Замена
К. Гренье
️️️️
А. Санчес
60'
Желтая карточка
А. Санчес
58'
49'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
В. Мурики
29'
23'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Желтая карточка
Р. Батталья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Рейньер
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Абдон
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
36
Рикард Артеро
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Коста
24
Маффео
6
Санчес
6
Батталья
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Хуан Карлос
22
Мартинес
14
Буэно
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Ромеу
24
Гарсия
17
Рикельме
19
Рейньер
11
Кастелланос
6
Санчес
19
Гренье
19
Гренье
6
Санчес
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
17
Рикельме
21
Вальехо
21
Вальехо
17
Рикельме
3
Гутьеррес
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
3
Гутьеррес
19
Рейньер
19
Вилья
19
Вилья
19
Рейньер
11
Кастелланос
14
Саис
14
Саис
11
Кастелланос
Остались в запасе
Мальорка
Жирона
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Мальорка - Жирона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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