Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Жирона
Валенсия - Жирона: обзор матча 14 августа 2022
Валенсия
14.08.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
45+1'
К. Солер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Жирона
82'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Я. Коуто
74'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Р. Террац
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Лино
74'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Васкес
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Кастильехо
73'
Желтая карточка
Х. Васкес
69'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
К. Солер
63'
62'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
В. Фернандес
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Т. Корреа
56'
Замена
К. Москера
️️️️
У. Дуро
53'
Красная карточка
Э. Джемерт
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Солер
45'
+1
45'
Желтая карточка
В. Фернандес
44'
Желтая карточка
С. Саис
14'
Желтая карточка
Я. Коуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
11
Валентин Кастелланос
ЛЗ
5
Давид Лопес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Родриго Рикельме
АП
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Валери Фернандес
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Жирона
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
22
Арнау Мартинес
ЦФ
36
Рикард Артеро
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
21
Васкес
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
18
Солер
16
Лино
80
Муса
70
Кастильехо
9
Дуро
4-1-1-1-3
1
Хуан Карлос
27
Коуто
5
Лопес
6
Хуанпе
11
Кастелланос
11
Террац
24
Гарсия
17
Рикельме
14
Буэно
17
Фернандес
14
Саис
70
Кастильехо
6
Гонсалес
6
Гонсалес
70
Кастильехо
21
Васкес
3
Латорре
3
Латорре
21
Васкес
9
Дуро
3
Москера
3
Москера
9
Дуро
18
Солер
20
Фулкье
20
Фулкье
18
Солер
16
Лино
9
Гомес
9
Гомес
16
Лино
17
Фернандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
17
Фернандес
11
Террац
21
Эррера
21
Эррера
11
Террац
27
Коуто
22
Мартинес
22
Мартинес
27
Коуто
5
Лопес
7
Стуани
7
Стуани
5
Лопес
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
36
Рикард Артеро
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
36
Рикард Артеро
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Валенсия - Жирона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Жирона
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+