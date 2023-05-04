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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Мальорка
Жирона - Мальорка: обзор матча 04 мая 2023
Жирона
04.05.2023, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
45+2'
Б. Эспиноcа
84'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Мальорка
Желтая карточка
Я. Коуто
90'
+2
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
90'
+1
Замена
А. Калленс
️️️️
В. Цыганков
90'
+1
Замена
Я. Коуто
️️️️
И. Мартин
90'
+1
86'
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Морланес
86'
Замена
Анхель
️️️️
А. Ндиайе
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
И. Мартин
84'
Желтая карточка
В. Кастелланос
78'
Желтая карточка
Х. Эрнандес
76'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
73'
72'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Х. Коста
66'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
Р. Артеро
️️️️
Рейньер
60'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эспиноcа
45'
+2
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Рейньер
АП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Дани Родригес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
3
Гутьеррес
14
Буэно
20
Эспиноcа
22
Мартинес
21
Ромеу
19
Рейньер
23
Мартин
17
Рикельме
11
Кастелланос
11
Цыганков
4-3-2-1
1
Райкович
24
Вальент
3
Копете
6
Хаджикадунич
24
Коста
6
Санчес
8
Морланес
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
21
Ндиайе
19
Мурики
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
11
Цыганков
18
Калленс
18
Калленс
11
Цыганков
23
Мартин
27
Коуто
27
Коуто
23
Мартин
19
Рейньер
36
Артеро
36
Артеро
19
Рейньер
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
24
Коста
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
24
Коста
8
Морланес
19
Гренье
19
Гренье
8
Морланес
6
Хаджикадунич
14
Родригес
14
Родригес
6
Хаджикадунич
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Анхель
21
Ндиайе
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Жирона - Мальорка
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
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