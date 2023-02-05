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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Валенсия
Жирона - Валенсия: обзор матча 05 февраля 2023
Жирона
05.02.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
64'
Б. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Озкаджар
83'
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
Желтая карточка
К. Стуани
79'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Гарсия
78'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Б. Гарсия
78'
78'
Замена
У. Дуро
️️️️
Ю. Муса
78'
Замена
И. Мориба
️️️️
У. Гильямон
78'
Замена
М. Андре
️️️️
С. Лино
66'
Желтая карточка
Э. Кавани
66'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
ГОЛ! 1:0!
Б. Гарсия
Пас отдал
Р. Рикельме
64'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Т. Вилья
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
62'
61'
Желтая карточка
У. Гильямон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-2-3-2
13
Газзанига
3
Гутьеррес
20
Эспиноcа
14
Буэно
21
Ромеу
24
Гарсия
19
Вилья
10
Гарсия
17
Фернандес
11
Кастелланос
23
Мартин
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
39
Озкаджар
20
Фулкье
22
Гильямон
3
Латорре
8
Алмейда
80
Муса
16
Лино
10
Кавани
10
Гарсия
21
Эррера
21
Эррера
10
Гарсия
19
Вилья
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Вилья
24
Гарсия
11
Цыганков
11
Цыганков
24
Гарсия
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
22
Гильямон
6
Мориба
6
Мориба
22
Гильямон
80
Муса
9
Дуро
9
Дуро
80
Муса
16
Лино
10
Андре
10
Андре
16
Лино
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Жирона - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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