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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал
Жирона - Реал: обзор матча 25 апреля 2023
Жирона
25.04.2023, вторник, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Реал
12'
В. Кастелланос
24'
В. Кастелланос
46'
В. Кастелланос
62'
В. Кастелланос
34'
Винисиус
85'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Реал
Замена
Р. Артеро
️️️️
И. Мартин
90'
+2
Замена
Рейньер
️️️️
Р. Рикельме
89'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
89'
85'
ГОЛ! 4:2!
Л. Васкес
Пас отдал
Винисиус
79'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
79'
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
Замена
В. Фернандес
️️️️
В. Цыганков
72'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
72'
65'
Желтая карточка
Э. Милитао
63'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 4:1!
В. Кастелланос
62'
52'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Начо
ГОЛ! 3:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Я. Коуто
46'
Желтая карточка
А. Мартинес
43'
37'
Желтая карточка
Винисиус
34'
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
М. Асенсио
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
А. Мартинес
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Гутьеррес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
27
Коуто
21
Ромеу
17
Рикельме
23
Мартин
11
Цыганков
11
Кастелланос
4-3-3
13
Лунин
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
3
Милитао
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
11
Родриго
7
Винисиус
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
23
Мартин
36
Артеро
36
Артеро
23
Мартин
17
Рикельме
19
Рейньер
19
Рейньер
17
Рикельме
11
Цыганков
17
Фернандес
17
Фернандес
11
Цыганков
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
6
Начо
6
Камавинга
6
Камавинга
6
Начо
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Жирона
Реал
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Жирона - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Okko
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