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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Жирона
Хетафе - Жирона: обзор матча 04 марта 2023
Хетафе
04.03.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 2
Завершен
Жирона
2'
Э. Унал
14'
Э. Унал (П)
43'
Б. Майорал
54'
В. Кастелланос
80'
М. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Жирона
Желтая карточка
Л. Милья
90'
+2
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Э. Унал
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Буэно
Желтая карточка
Н. Максимович
90'
80'
ГОЛ! 3:2!
М. Гутьеррес
80'
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Эрнандес
Замена
Л. Милья
️️️️
М. Эль-Хаддади
74'
Желтая карточка
Д. Дуарте
72'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
72'
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Алгобия
72'
Желтая карточка
Д. Джене
69'
69'
Замена
Рейньер
️️️️
Р. Рикельме
54'
ГОЛ! 3:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
В. Цыганков
46'
Замена
В. Фернандес
️️️️
А. Гарсия
46'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Хуанпе
46'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
А. Мартинес
Желтая карточка
А. Алгобия
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
43'
24'
Желтая карточка
Р. Рикельме
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Унал
14'
12'
Желтая карточка
Х. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
Б. Майорал
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
6
Хуанпе
15
Эрнандес
24
Гарсия
21
Ромеу
11
Цыганков
10
Гарсия
17
Рикельме
11
Кастелланос
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
Алгобия
10
Аленья
10
Аленья
Алгобия
27
Алгобия
27
Алгобия
19
Унал
20
Сеоане
20
Сеоане
19
Унал
16
Эль-Хаддади
6
Милья
6
Милья
16
Эль-Хаддади
22
Мартинес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
22
Мартинес
6
Хуанпе
5
Лопес
5
Лопес
6
Хуанпе
17
Рикельме
19
Рейньер
19
Рейньер
17
Рикельме
24
Гарсия
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Гарсия
15
Эрнандес
7
Стуани
7
Стуани
15
Эрнандес
Остались в запасе
Хетафе
Жирона
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Хетафе - Жирона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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