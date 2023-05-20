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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Вильярреал
Жирона - Вильярреал: обзор матча 20 мая 2023
Жирона
20.05.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
24'
Д. Лопес
9'
Й. Пино
90+4'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Вильярреал
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
Н. Джексон
80'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Й. Пино
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
78'
Замена
Рейньер
️️️️
Я. Коуто
72'
Желтая карточка
Я. Эррера
71'
68'
Замена
К. Фемения
️️️️
Х. Фойт
63'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
62'
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Чуквуэзе
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Террац
Замена
Я. Эррера
️️️️
Д. Лопес
59'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
59'
Желтая карточка
Д. Лопес
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
А. Мартинес
24'
23'
Желтая карточка
Й. Пино
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Пино
Пас отдал
Н. Джексон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-3-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
6
Хуанпе
14
Буэно
3
Гутьеррес
5
Лопес
27
Коуто
11
Цыганков
23
Мартин
17
Рикельме
11
Кастелланос
4-2-3-1
25
Рейна
4
Куэнка
2
Манди
8
Фойт
23
Педраса
11
Террац
6
Капу
11
Джексон
10
Пино
10
Баэна
21
Чуквуэзе
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Эррера
5
Лопес
27
Коуто
19
Рейньер
19
Рейньер
27
Коуто
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
11
Террац
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
11
Террац
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
8
Фойт
17
Фемения
17
Фемения
8
Фойт
10
Пино
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Морено
7
Морено
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
17
Валери Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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