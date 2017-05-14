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Константин Лобов
Статистика
Константин Лобов - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1981 (45)
#55 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
1 : 1
14.05.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
10.05.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 1
29.04.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
4 : 1
08.04.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Зенит-2
1 : 2
01.04.2017
Спартак-2
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
26.03.2017
Зенит-2
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
4 : 3
12.03.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1 : 1
26.11.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо
0 : 0
19.11.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Зенит-2
2 : 0
13.11.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
1 : 0
30.10.2016
Зенит-2
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
0 : 4
22.10.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3 : 1
08.10.2016
Cибирь
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-2
4 : 1
03.09.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1 : 0
28.08.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
21.08.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2 : 1
17.08.2016
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 0
06.08.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1 : 1
31.07.2016
Динамо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
0 : 3
27.07.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1 : 0
23.07.2016
Тюмень
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
1 : 2
16.07.2016
Зенит-2
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1 : 1
11.07.2016
Сокол
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