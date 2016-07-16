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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Зенит-2
Шинник - Зенит-2: обзор матча 16 июля 2016
Шинник
16.07.2016, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
Зенит-2
31'
М. Земсков
67'
К. Зырянов
88'
А. Гасилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Зенит-2
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Гасилин
Замена
Д. Белов
️️️️
В. Сиротов
80'
79'
Желтая карточка
Ю. Бавин
79'
Замена
К. Лобов
️️️️
Д. Мильдзихов
Замена
К. Гоцук
️️️️
А. Мугинов
77'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Зырянов
64'
Замена
И. Камышев
️️️️
Т. Мустафин
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Подоляк
63'
52'
Замена
Д. Ящук
️️️️
Л. Мусаев
32'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
П. Осипов
ГОЛ! 1:0!
М. Земсков
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Артур Мугинов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
73
Павел Осипов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
95
Дмитрий Белов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
4-3-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
15
Цховребов
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Мугинов
52
Нетфуллин
37
Сиротов
28
Султонов
8
Земсков
20
Подоляк
4-4-2
23
Бабурин
52
Мильдзихов
58
Зуев
51
Карпов
26
Мустафин
18
Зырянов
38
Мусаев
40
Бавин
73
Осипов
19
Гасилин
91
Долгов
20
Подоляк
10
Лаук
10
Лаук
20
Подоляк
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
37
Сиротов
95
Белов
95
Белов
37
Сиротов
17
Мугинов
24
Гоцук
24
Гоцук
17
Мугинов
73
Осипов
10
Саламатов
10
Саламатов
73
Осипов
38
Мусаев
91
Ящук
91
Ящук
38
Мусаев
52
Мильдзихов
55
Лобов
55
Лобов
52
Мильдзихов
26
Мустафин
11
Камышев
11
Камышев
26
Мустафин
Остались в запасе
Шинник
Зенит-2
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
55
Артем Вяткин
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Шинник - Зенит-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
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