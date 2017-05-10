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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит-2
Кубань (ЛФЛ) - Зенит-2: обзор матча 10 мая 2017
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 0
Завершен
Зенит-2
5'
В. Лобкарев
14'
М. Карпов (АГ)
90+1'
И. Коновалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит-2
ГОЛ! 3:0!
И. Коновалов
90'
+1
Замена
М. Житнев
️️️️
С. Гогниев
90'
88'
Желтая карточка
М. Карпов
Желтая карточка
С. Гогниев
88'
Желтая карточка
Ю. Дюпин
86'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
О. Алейник
82'
71'
Замена
А. Исаев
️️️️
Д. Лесовой
Желтая карточка
И. Коновалов
70'
Желтая карточка
Д. Якуба
69'
Замена
А. Щадин
️️️️
В. Лобкарев
68'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Гай
64'
63'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Ящук
Желтая карточка
А. Клещенко
34'
27'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Карпов
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Лобкарев
5'
Пенальти не реализован!
С. Гогниев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
4-1-3-1-1
99
Дюпин
8
Бугаев
24
Клещенко
28
Байрыев
13
Марков
8
Якуба
34
Алейник
17
Коновалов
19
Гай
52
Лобкарев
2
Гогниев
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Зуйков
51
Карпов
58
Зуев
23
Чернов
40
Бавин
94
Евсеев
18
Зырянов
91
Ящук
72
Батютин
9
Погребняк
19
Гай
7
Маляров
7
Маляров
19
Гай
2
Гогниев
99
Житнев
99
Житнев
2
Гогниев
52
Лобкарев
92
Щадин
92
Щадин
52
Лобкарев
34
Алейник
22
Завезен
22
Завезен
34
Алейник
91
Ящук
88
Лесовой
88
Лесовой
91
Ящук
Лесовой
10
Исаев
10
Исаев
Лесовой
40
Бавин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
40
Бавин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит-2
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит-2
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Кубань
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