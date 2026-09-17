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Англия. Первая лига
Команды
Милтон Кинс Донс
Уилл Деннис
Статистика
€ 325 тыс
Уилл Деннис - статистика
Милтон Кинс Донс
10 июля 2000 (26)
#23 | Вратарь
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уимблдон
0 : 0
17.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
12.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
35
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди
1 : 1
18.05.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
0 : 5
15.05.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.05.2024
Килмарнок
1' - 90'
85'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 1
05.05.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
0 : 0
27.04.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
13.04.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Килмарнок
1 : 0
06.04.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хартс
1 : 1
30.03.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
5 : 2
16.03.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
2 : 2
02.03.2024
Килмарнок
1' - 90'
11'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Килмарнок
1 : 2
28.02.2024
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Килмарнок
2 : 0
24.02.2024
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
1 : 1
17.02.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
07.02.2024
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Мазервелл
1 : 1
03.02.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Рейнджерс
3 : 1
02.01.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
2 : 2
30.12.2023
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Сент-Миррен
0 : 1
27.12.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
2 : 1
23.12.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Ливингстон
0 : 0
16.12.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Килмарнок
2 : 1
10.12.2023
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
0 : 1
06.12.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Килмарнок
0 : 1
02.12.2023
Хартс
1' - 90'
18'
41'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
0 : 0
25.11.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хиберниан
1 : 0
11.11.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
04.11.2023
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
01.11.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
2 : 0
29.10.2023
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 1
21.10.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Селтик
3 : 1
07.10.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
30.09.2023
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
2 : 2
23.09.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
2 : 2
16.09.2023
Хиберниан
1' - 44'
8'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
0 : 1
02.09.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
2 : 1
26.08.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
0 : 0
13.08.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
1 : 0
05.08.2023
Рейнджерс
1' - 90'
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