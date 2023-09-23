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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Килмарнок
Данди - Килмарнок: обзор матча 23 сентября 2023
Данди
23.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Килмарнок
16'
А. Бакайоко
90+3'
З. Радден
30'
Д. Армстронг (П)
81'
Д. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Килмарнок
ГОЛ! 2:2!
З. Радден
Пас отдал
Р. Лами
90'
+3
88'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Армстронг
87'
Желтая карточка
Д. Райт
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Армстронг
Пас отдал
A. Dallas
Замена
C. Kerr
️️️️
J. McGhee
77'
73'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Б. Лайонс
Желтая карточка
З. Радден
68'
Замена
З. Радден
️️️️
З. Робинсон
63'
60'
Желтая карточка
Д. Армстронг
Замена
F. Robertson
️️️️
С. Тиффони
46'
39'
Желтая карточка
Р. Дис
38'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
Красная карточка
Д. Маллиган
34'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
А. Бакайоко
Пас отдал
Д. Шонесси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
11
Diego Pineda
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
4-2-1-3
31
Карсон
33
Бек
5
Шонесси
5
Лами
6
8
Маллиган
6
17
Тиффони
14
Робинсон
14
МакКован
20
Бакайоко
3-3-1-3
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
10
Кеннеди
8
Лайонс
16
Магеннис
77
Армстронг
26
Райт
23
Уоткинс
9
Вассел
6
2
2
6
17
Тиффони
10
10
17
Тиффони
14
Робинсон
7
Радден
7
Радден
14
Робинсон
8
Лайонс
31
Полворт
31
Полворт
8
Лайонс
77
Армстронг
7
МакКензи
7
МакКензи
77
Армстронг
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
Остались в запасе
Данди
Килмарнок
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
11
Diego Pineda
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Данди - Килмарнок
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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