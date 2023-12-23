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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Джонстон
Килмарнок - Сент-Джонстон: обзор матча 23 декабря 2023
Килмарнок
23.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
6'
Д. Уотсон
17'
М. Уоткинс
61'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Джонстон
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
90'
+4
90'
+2
Замена
С. Мэй
️️️️
М. Смит
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Л. Полворт
83'
74'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
К. Кейн
64'
Желтая карточка
Д. Митов
61'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кларк
Пас отдал
М. Смит
57'
Замена
Н. Кларк
️️️️
Д. Филлипс
ГОЛ! 2:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
Д. Армстронг
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотсон
Пас отдал
Д. Армстронг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
19
Люк Робинсон
ЛЗ
4
Лайам Гордон
(К)
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
46
Filip Franczak
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
29
Aaron Brown
ЦФ
Сент-Джонстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3-3-2-2
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
6
Дис
3
Ндаба
8
Лайонс
31
Полворт
12
Уотсон
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
3-5-3
5
МакГован
4
Гордон
19
Робинсон
46
8
Филлипс
18
10
Кэри
8
Смит
3
20
Кейн
33
Митов
31
Полворт
7
МакКензи
7
МакКензи
31
Полворт
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
20
Кейн
11
Костеллоу
11
Костеллоу
20
Кейн
8
Смит
17
Мэй
17
Мэй
8
Смит
8
Филлипс
10
Кларк
10
Кларк
8
Филлипс
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Джонстон
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
42
Oludare Olufunwa
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Jay Turner-Cooke
ЦП
25
Dave Richards
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Джонстон
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
8
Офсайды
1
2
Количество передач
382
456
Сейвы
3
4
Точность передач %
61
66
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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2025.09.11 11:29
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
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2023.01.08 15:50
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2025.09.11 11:29
2
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2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
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В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
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2022.01.23 08:38
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