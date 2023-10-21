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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 21 октября 2023
Килмарнок
21.10.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Ливингстон
17'
Д. Армстронг
42'
К. Вассел
60'
К. Вассел
34'
Ш. Келли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Ливингстон
Замена
A. Dallas
️️️️
Л. Полворт
90'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Д. Армстронг
81'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Д. Уотсон
81'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
К. Вассел
80'
79'
Замена
D. Lloyd
️️️️
Б. Андерсон
79'
Замена
A. Shinnie
️️️️
M. Sangare
64'
Замена
S. Elder
️️️️
С. Питтман
64'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Холт
ГОЛ! 3:1!
К. Вассел
Пас отдал
Д. Уотсон
60'
58'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Д. МакКэй
Желтая карточка
Б. Лайонс
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Вассел
42'
Желтая карточка
Д. Уотсон
38'
38'
Желтая карточка
М. Девлин
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Келли
ГОЛ! 1:0!
Д. Армстронг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
26
Кристиан Монтано
ЛВ
22
Andrew Shinnie
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
25
Danny Lloyd
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2-3-1-4
23
Деннис
17
Финдлей
23
Майо
31
Полворт
8
Лайонс
3
Ндаба
77
Армстронг
12
Уотсон
26
Райт
23
Уоткинс
9
Вассел
4-1-1-4
30
Джордж
16
Келли
5
Девлин
3
29
Пенрис
8
Холт
8
Питтман
11
МакКэй
20
7
19
Андерсон
12
Уотсон
4
Доннелли
4
Доннелли
12
Уотсон
77
Армстронг
10
Кеннеди
10
Кеннеди
77
Армстронг
9
Вассел
7
МакКензи
7
МакКензи
9
Вассел
31
Полворт
9
9
31
Полворт
20
22
22
20
8
Холт
26
Монтано
26
Монтано
8
Холт
19
Андерсон
25
25
19
Андерсон
8
Питтман
16
16
8
Питтман
11
МакКэй
28
28
11
МакКэй
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
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