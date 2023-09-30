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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Миррен
Килмарнок - Сент-Миррен: обзор матча 30 сентября 2023
Килмарнок
30.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
19'
Б. Лайонс
31'
К. Магеннис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Сент-Миррен
Желтая карточка
Д. Уотсон
90'
+4
85'
Желтая карточка
Т. Олусанья
83'
Замена
A. Greive
️️️️
Г. Килти
Замена
Л. Полворт
️️️️
Б. Лайонс
78'
72'
Желтая карточка
Р. Стрейн
70'
Замена
Т. Олусанья
️️️️
М. Мандрон
Замена
A. Dallas
️️️️
И. Кэмерон
67'
64'
Замена
Т. Смолл
️️️️
К. МакМенамин
55'
Желтая карточка
К. Баккус
Желтая карточка
И. Кэмерон
45'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
К. Магеннис
34'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Магеннис
ГОЛ! 1:0!
Б. Лайонс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Корри Ндаба
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
1
Zachary Hemming
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
17
Скотт Тансер
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
11
Грег Килти
ЛВ
24
Конор МакМенамин
ЛВ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
21
Alex Greive
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
2-4-1-3
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
3
Ндаба
16
Магеннис
10
Кеннеди
8
Лайонс
77
Армстронг
26
Райт
9
Вассел
18
Кэмерон
3-4-2-1
1
22
Стрейн
18
Данн
5
О'Хара
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
17
Тансер
11
Килти
24
МакМенамин
22
Мандрон
8
Лайонс
31
Полворт
31
Полворт
8
Лайонс
16
Магеннис
12
Уотсон
12
Уотсон
16
Магеннис
18
Кэмерон
9
9
18
Кэмерон
24
МакМенамин
11
Смолл
11
Смолл
24
МакМенамин
22
Мандрон
20
Олусанья
20
Олусанья
22
Мандрон
11
Килти
21
21
11
Килти
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Миррен
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Миррен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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