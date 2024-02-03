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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Килмарнок
Мазервелл - Килмарнок: обзор матча 03 февраля 2024
Мазервелл
03.02.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Килмарнок
38'
Т. Бэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Килмарнок
90'
+5
Желтая карточка
К. ван Веен
Замена
С. Николсон
️️️️
Д. Здравковски
89'
86'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Л. Полворт
86'
Замена
К. ван Веен
️️️️
М. Уоткинс
86'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
М. Кеннеди
85'
Желтая карточка
С. Финдлей
Желтая карточка
Б. Спиттал
85'
Желтая карточка
К. Батчер
80'
80'
Желтая карточка
Г. Стюарт
68'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Армстронг
68'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
К. Вассел
48'
Желтая карточка
Д. Армстронг
ГОЛ! 1:0!
Т. Бэйр
Пас отдал
Б. Спиттал
38'
36'
Желтая карточка
Д. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
(К)
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
66
Калум Батчер
ОП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3-4-2-1
31
Келли
11
Халидэй
16
МакГинн
17
15
6
Здравковски
66
Батчер
2
О'Доннелл
12
Пэтон
16
Спиттал
9
Бэйр
4-2-2-2
23
Деннис
17
Финдлей
3
23
Майо
26
Райт
31
Полворт
10
Кеннеди
77
Армстронг
12
Уотсон
23
Уоткинс
9
Вассел
6
Здравковски
19
Николсон
19
Николсон
6
Здравковски
31
Полворт
4
Доннелли
4
Доннелли
31
Полворт
10
Кеннеди
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Кеннеди
9
Вассел
21
Стюарт
21
Стюарт
9
Вассел
77
Армстронг
7
МакКензи
7
МакКензи
77
Армстронг
23
Уоткинс
99
ван Веен
99
ван Веен
23
Уоткинс
Остались в запасе
Мазервелл
Килмарнок
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Киран О'Хара
ВР
7
Fraser Murray
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
17
Дэн Кейси
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
29
Mark Ferrie
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
5
S. Blaney
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
7
Fraser Murray
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Мазервелл - Килмарнок
2
5
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
3
0
Количество передач
324
276
Сейвы
0
3
Точность передач %
67
61
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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