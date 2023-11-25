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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Килмарнок
Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 25 ноября 2023
Росс Каунти
25.11.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Килмарнок
90'
+3
Замена
К. Ндаба
️️️️
М. Кеннеди
Замена
K. Turner
️️️️
Я. Дханда
90'
+1
87'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
Замена
А. Самуэль
️️️️
К. Рэндалл
83'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Симс
76'
70'
Замена
К. Вассел
️️️️
Р. МакКензи
Желтая карточка
С. Эллардайс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
20
Джек Болдуин
(К)
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
48
Скотт Эллардайс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
(К)
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
6
Kyle Turner
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
29
Aaron Brown
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Лэйдлоу
35
Найтингэйл
20
Болдуин
23
Браун
14
Паррингтон
8
Рэндалл
48
Эллардайс
31
Дханда
11
Симс
26
15
Маррей
3-1-1-1-4
23
Деннис
23
Майо
17
Финдлей
6
Дис
4
Доннелли
10
Кеннеди
77
Армстронг
23
Уоткинс
12
Уотсон
26
Райт
7
МакКензи
31
Дханда
6
6
31
Дханда
8
Рэндалл
9
Самуэль
9
Самуэль
8
Рэндалл
11
Симс
10
Уайт
10
Уайт
11
Симс
10
Кеннеди
3
Ндаба
3
Ндаба
10
Кеннеди
7
МакКензи
9
Вассел
9
Вассел
7
МакКензи
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
Остались в запасе
Росс Каунти
Килмарнок
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
12
Max Sheaf
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
25
Steven Warnock
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
29
Aaron Brown
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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