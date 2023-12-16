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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Килмарнок
Ливингстон - Килмарнок: обзор матча 16 декабря 2023
Ливингстон
16.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Килмарнок
90'
+4
Замена
Р. МакКензи
️️️️
К. Магеннис
90'
+1
Желтая карточка
Р. Дис
87'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Д. Армстронг
87'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Л. Полворт
Желтая карточка
А. Обилейе
86'
Пенальти не реализован!
Б. Андерсон
82'
Желтая карточка
М. Девлин
77'
Замена
К. Монтано
️️️️
A. Shinnie
74'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Ш. Келли
46'
33'
Замена
A. Dallas
️️️️
М. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Майкл Девлин
(К)
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
2
Джейми Брэндон
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
4-2-1-3
30
Джордж
29
Пенрис
67
Обилейе
5
Девлин
16
Келли
8
Холт
22
8
Питтман
7
21
28
3-3-2-2
23
Деннис
17
Финдлей
6
Дис
23
Майо
31
Полворт
8
Лайонс
3
Ндаба
77
Армстронг
12
Уотсон
9
Вассел
23
Уоткинс
22
26
Монтано
26
Монтано
22
16
Келли
19
Андерсон
19
Андерсон
16
Келли
77
Армстронг
16
Магеннис
16
Магеннис
77
Армстронг
31
Полворт
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
31
Полворт
23
Уоткинс
9
9
23
Уоткинс
Магеннис
7
МакКензи
7
МакКензи
Магеннис
Остались в запасе
Ливингстон
Килмарнок
14
Jack Hamilton
ВР
2
Джейми Брэндон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
2
Джейми Брэндон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
20
M. Sangare
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Ливингстон - Килмарнок
2
1
Всего ударов по воротам
2
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
8
5
Офсайды
1
2
Количество передач
173
154
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
57
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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