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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Килмарнок
Хартс - Килмарнок: обзор матча 13 августа 2023
Хартс
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Килмарнок
90'
+5
Желтая карточка
Л. Доннелли
90'
+3
Желтая карточка
Р. МакКензи
90'
+2
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Д. Армстронг
89'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
К. Магеннис
85'
Желтая карточка
Б. Лайонс
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Н. Аткинсон
78'
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
78'
74'
Замена
К. Вассел
️️️️
М. Уоткинс
Замена
К. Варгас
️️️️
К. Тагава
68'
67'
Желтая карточка
Д. Армстронг
Замена
Л. Бойс
️️️️
А. Лоури
59'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
55'
Желтая карточка
К. Девлин
40'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
4-2-1-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
13
Аткинсон
14
Девлин
5
Харинг
11
Лоури
9
Ода
7
Шенклэнд
11
Тагава
3-3-1-3
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
10
Кеннеди
16
Магеннис
3
Ндаба
77
Армстронг
12
Уотсон
8
Лайонс
23
Уоткинс
13
Аткинсон
6
Сиббик
6
Сиббик
13
Аткинсон
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
11
Лоури
27
Бойс
27
Бойс
11
Лоури
11
Тагава
77
Варгас
77
Варгас
11
Тагава
77
Армстронг
4
Доннелли
4
Доннелли
77
Армстронг
16
Магеннис
7
МакКензи
7
МакКензи
16
Магеннис
23
Уоткинс
9
Вассел
9
Вассел
23
Уоткинс
Остались в запасе
Хартс
Килмарнок
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хартс - Килмарнок
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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