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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Килмарнок
Данди - Килмарнок: обзор матча 18 мая 2024
Данди
18.05.2024, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Килмарнок
39'
Л. МакКован
24'
Г. Маккей-Стивен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Килмарнок
Пенальти не реализован!
Л. МакКован
88'
86'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Р. МакКензи
85'
Вторая желтая
Р. Дис
Замена
Р. Хоули
️️️️
С. Тиффони
85'
76'
Желтая карточка
Р. Дис
Желтая карточка
К. Мэйн
72'
71'
Замена
Д. Балагизи
️️️️
F. Murray
Замена
M. Boateng
️️️️
М. Силла
70'
Замена
К. Мэйн
️️️️
А. Бакайоко
70'
59'
Замена
Д. Армстронг
️️️️
Г. Маккей-Стивен
59'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
М. Уоткинс
49'
Желтая карточка
Д. Райт
46'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Л. Полворт
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
Д. Маллиган
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. МакКован
Пас отдал
С. Тиффони
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Маккей-Стивен
Пас отдал
М. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
21
Джон МакКракен
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
14
Люк МакКован
(К)
ПВ
8
Джош Маллиган
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
3
Корри Ндаба
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Рори МакКензи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
14
Джеймс Балагизи
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
4-1-1-3-1
21
МакКракен
39
Доджсон
6
19
6
Доннелли
24
Силла
16
Кэмерон
17
Тиффони
14
МакКован
8
Маллиган
20
Бакайоко
3-1-4-2
13
О'Хара
26
Райт
6
Дис
17
Финдлей
4
Доннелли
11
Маккей-Стивен
31
Полворт
7
3
Ндаба
7
МакКензи
23
Уоткинс
17
Тиффони
25
Хоули
25
Хоули
17
Тиффони
24
Силла
6
6
24
Силла
8
Маллиган
11
Костеллоу
11
Костеллоу
8
Маллиган
20
Бакайоко
30
Мэйн
30
Мэйн
20
Бакайоко
7
МакКензи
12
Уотсон
12
Уотсон
7
МакКензи
7
14
Балагизи
14
Балагизи
7
11
Маккей-Стивен
77
Армстронг
77
Армстронг
11
Маккей-Стивен
31
Полворт
21
Стюарт
21
Стюарт
31
Полворт
23
Уоткинс
18
Кэмерон
18
Кэмерон
23
Уоткинс
Остались в запасе
Данди
Килмарнок
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
23
Уилл Деннис
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
14
Зак Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Данди - Килмарнок
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Нарушения
11
11
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
- : -
02.12.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
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1
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2017.05.09 16:59
1
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2
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