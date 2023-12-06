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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 06 декабря 2023
Абердин
06.12.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Килмарнок
90+2'
Д. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Килмарнок
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Уотсон
Пас отдал
М. Кеннеди
86'
Желтая карточка
Р. МакКензи
Желтая карточка
С. Гартенманн
82'
82'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
М. Уоткинс
Замена
S. Morris
️️️️
Дюк
76'
Замена
J. McGarry
️️️️
A. MacDonald
76'
73'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Л. Доннелли
Желтая карточка
Д. Хайес
65'
60'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Б. Лайонс
Желтая карточка
Г. Шинни
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
4-3-1-2
13
Рос
3
Гартенманн
2
4
Шинни
2
Девлин
17
Хайес
7
Кларксон
29
Йенсен
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
3-1-2-1-3
23
Деннис
17
Финдлей
6
Дис
23
Майо
4
Доннелли
8
Лайонс
3
Ндаба
77
Армстронг
12
Уотсон
23
Уоткинс
9
Вассел
2
23
23
2
11
Дюк
14
14
11
Дюк
4
Доннелли
31
Полворт
31
Полворт
4
Доннелли
23
Уоткинс
10
Кеннеди
10
Кеннеди
23
Уоткинс
8
Лайонс
7
МакКензи
7
МакКензи
8
Лайонс
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
31
Ross Doohan
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
3
Thomas Davies
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
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