Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди
Килмарнок - Данди: обзор матча 30 декабря 2023
Килмарнок
30.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Данди
85'
Д. Райт
90+3'
Р. МакКензи
35'
Л. МакКован
90+5'
Д. Шонесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Данди
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Шонесси
Пас отдал
О. Бек
ГОЛ! 2:1!
Р. МакКензи
Пас отдал
М. Уоткинс
90'
+3
Замена
К. Ндаба
️️️️
Д. Райт
89'
87'
Желтая карточка
M. Boateng
ГОЛ! 1:1!
Д. Райт
85'
Желтая карточка
Л. Доннелли
83'
82'
Замена
C. Kerr
️️️️
Д. Маллиган
78'
Замена
C. Reilly
️️️️
С. Тиффони
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Уотсон
77'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Д. Армстронг
77'
66'
Замена
M. Boateng
️️️️
Р. Хоули
Замена
Л. Полворт
️️️️
Р. Дис
46'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Б. Лайонс
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. МакКован
Желтая карточка
М. Кеннеди
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Брэд Лайонс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
8
Джош Маллиган
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
3
Корри Ндаба
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
18
Charlie Reilly
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
4-2-2-2
23
Деннис
23
Майо
26
Райт
17
Финдлей
6
Дис
8
Лайонс
10
Кеннеди
12
Уотсон
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
4-1-1-3-1
31
Карсон
6
Доннелли
5
Шонесси
6
33
Бек
24
Силла
25
Хоули
8
Маллиган
14
МакКован
17
Тиффони
20
Бакайоко
77
Армстронг
4
Доннелли
4
Доннелли
77
Армстронг
26
Райт
3
Ндаба
3
Ндаба
26
Райт
12
Уотсон
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
12
Уотсон
6
Дис
31
Полворт
31
Полворт
6
Дис
8
Лайонс
7
МакКензи
7
МакКензи
8
Лайонс
8
Маллиган
2
2
8
Маллиган
25
Хоули
6
6
25
Хоули
17
Тиффони
18
18
17
Тиффони
Остались в запасе
Килмарнок
Данди
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
32
Марсел Льюис
АП
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Килмарнок - Данди
2
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
397
293
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Новости команд
Все
Килмарнок
Данди
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+