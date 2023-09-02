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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Росс Каунти
Килмарнок - Росс Каунти: обзор матча 02 сентября 2023
Килмарнок
02.09.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
52'
С. Маррей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Росс Каунти
Замена
И. Кэмерон
️️️️
М. Уоткинс
89'
Замена
F. Murray
️️️️
Б. Лайонс
89'
89'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Д. Рид
87'
Желтая карточка
Д. Браун
Пенальти не реализован!
Д. Армстронг
84'
72'
Замена
И. Брофи
️️️️
С. Маррей
71'
Замена
В. Лотури
️️️️
Я. Дханда
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Уотсон
66'
65'
Желтая карточка
Я. Дханда
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Маррей
Пас отдал
Я. Дханда
45'
+3
Желтая карточка
С. Маррей
33'
Желтая карточка
К. Рэндалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Kyle Turner
ЦП
31
Ян Дханда
АП
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
26
R. Leak
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-2-1-3
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
3
16
Магеннис
10
Кеннеди
77
Армстронг
23
Уоткинс
8
Лайонс
12
Уотсон
4-1-1-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
23
Браун
35
Найтингэйл
20
Болдуин
6
31
Дханда
26
43
Рид
10
Уайт
15
Маррей
8
Лайонс
7
7
8
Лайонс
12
Уотсон
7
МакКензи
7
МакКензи
12
Уотсон
23
Уоткинс
18
Кэмерон
18
Кэмерон
23
Уоткинс
43
Рид
3
Хармон
3
Хармон
43
Рид
31
Дханда
22
Лотури
22
Лотури
31
Дханда
15
Маррей
27
Брофи
27
Брофи
15
Маррей
Остались в запасе
Килмарнок
Росс Каунти
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
26
Джо Райт
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Килмарнок - Росс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
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