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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хартс
Килмарнок - Хартс: обзор матча 02 декабря 2023
Килмарнок
02.12.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
18'
У. Деннис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хартс
Замена
A. Dallas
️️️️
Д. Уотсон
80'
79'
Желтая карточка
C. Nieuwenhof
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Р. Дис
70'
Желтая карточка
Д. Уотсон
68'
64'
Замена
К. Девлин
️️️️
Д. Грант
64'
Замена
К. Тагава
️️️️
Ю. Ода
Желтая карточка
У. Деннис
41'
30'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Л. Бойс
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Деннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
23
Уилл Деннис
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Деннис
23
Майо
6
Дис
17
Финдлей
4
Доннелли
8
Лайонс
3
Ндаба
77
Армстронг
9
Вассел
23
Уоткинс
12
Уотсон
3-4-3
28
Кларк
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
6
Банингиме
28
20
Кокрейн
8
Грант
9
Ода
7
Шенклэнд
27
Бойс
6
Дис
10
Кеннеди
10
Кеннеди
6
Дис
12
Уотсон
9
9
12
Уотсон
27
Бойс
6
Сиббик
6
Сиббик
27
Бойс
8
Грант
14
Девлин
14
Девлин
8
Грант
9
Ода
11
Тагава
11
Тагава
9
Ода
Остались в запасе
Килмарнок
Хартс
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
25
Steven Warnock
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Килмарнок - Хартс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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